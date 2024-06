Polski James Dean i femme fatale. Zbigniew Cybulski zauroczył Marlene Dietrich

Bez happy endu

Przez pewien czas słali do siebie listy i telegramy. Dietrich wysłała Cybulskiemu jego karykaturę z wydatnym podbródkiem i nieodzownymi okularami – tak go zapamiętała. On w zamian przekazał jej lalkę z Cepelli. W jednym z listów pisał do Marlene: "(…) ciągle pamiętam tych zaledwie parę godzin razem spędzonych. (…) Dlaczego tak jest, że niektórzy rozumieją się i kontaktują natychmiast – a drugim we wzajemnym porozumieniu nie pomagają lata wspólnie spędzone i przeżycia? Wydaje się, że jest to sprawa istnienia na jakiejś wspólnej fali, które np. istnieją w aparatach radiowych. Ktoś nadaje i ktoś odbiera dobrze i odwrotnie. Wtedy rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Współzależność, konieczność istnienia dla siebie – nieomal organiczna".