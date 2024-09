Zofia Rysiówna i Adam Hanuszkiewicz. To ona rządziła w domu i na scenie

Aktorka urodziła się 17 maja 1920 r. w Rozwadowie (dziś dzielnica Stalowej Woli) jako najmłodsza z siedmiorga rodzeństwa. Ojca nie pamiętała, zmarł, gdy miała trzy miesiące. Matka wróciła z dziećmi do rodzinnego Nowego Sącza i tu właśnie wychowała się Zofia. W wieku ośmiu lat zadebiutowała przed publicznością, recytując wiersz na obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości, a później występowała na scenie "Sokoła" w jasełkach przygotowanych przez brata Zbigniewa. W 1938 roku zdała maturę i wyjechała na studia do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie, by kształcić się pod okiem takich legend jak Aleksander Zelwerowicz czy Stanisława Wysocka. Po wybuchu wojny uczyła się na tajnych kompletach, ale brat Zbigniew wciągnął ją do konspiracji. Złożyła na jego ręce przysięgę, po czym wróciła do Nowego Sącza by, podobnie jak on, pracować jako łączniczka i kurierka.