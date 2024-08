Lee Israel. Niezwykła historia literackiego fałszerstwa

Lee Israel urodziła się 3 grudnia 1939 roku w Nowym Jorku. Od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie literaturą i pisarstwem. Gdy wybrała karierę dziennikarską, nie było to wielkie zaskoczenie. Jako wolny strzelec współpracowała między innymi z "The New York Times" i "Esquire". Szybko zdobyła uznanie, szczególnie dzięki wnikliwemu tekstowi o Katharine Hepburn. Israel odwiedziła gwiazdę kina w Kalifornii, na krótko przed śmiercią Spencera Tracy’ego – wielkiego aktora, wieloletniego partnera Hepburn. Tekst opublikowano na łamach "Esquire" w listopadzie 1967 roku. Artykuł ten ukazał wyjątkowy talent do głębokiego portretowania znanych osobistości i otworzył ambitnej Lee wiele drzwi.