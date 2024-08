Gena Rowlands i John Cassavetes. Połączyła ich miłość do aktorstwa

Pierwsze spotkanie

Przyszli ukochani poznali się podczas studiów na nowojorskiej American Academy of Dramatic Arts. Gena Rowlands była o rok młodsza, pochodziła z rodziny o aktorskich tradycjach, jej matka występowała na scenie. Urodzony w 1929 roku w Nowym Jorku John Cassavetes wychowywał się natomiast w rodzinie greckich imigrantów. Do studiowania aktorstwa miały przekonać go opowieści znajomych o obecności wielu dziewcząt w szkole. Jedna z nich szczególnie wpadła mu w oko. Była to Gena, dla której Cassavetes również okazał się miłością od pierwszego wejrzenia.