"MaXXXine": Mia Goth przerosła film. Ti West zrobił krok w tył

Marzenie Maxine to rozkochać w sobie świat i trafić na Aleję Gwiazd w Los Angeles. W pewnym momencie dziewczyna gasi papierosa na płycie upamiętniającej Thedę Bary, o której 70 lat wcześniej "The New York Dramatic Mirror" pisał: "Jej ładunek atrakcyjności seksualnej mógłby starczyć na całe miasto normalnych pociągających kobiet". Tak kończą legendy. West opowiada nie tylko o latach 80., ale przypomina o bezwzględnej historii kina i Hollywood. Choć podczas castingu daje się Maxine do zrozumienia, że tym razem chodzi o ambitne dzieło, to na koniec i tak prosi się ją o pokazanie piersi. Cały film powtarza, że branża przeżuwa i wypluwa.