Filmy i seriale o oszustach. Dlaczego kochamy (anty)bohaterów?

Czy zaprezentowana w 2009 roku czarna komedia "I love you Phillip Morris", z Jimem Carreyem i Ewanem McGregorem to dobry film – zdania są podzielone, jednak postać Stevena Russella niewątpliwie jest fascynująca. Russell (grany przez Carreya) to nieprzeciętnie inteligentny oszust i fałszerz, specjalizujący się w wyłudzaniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, ale mający też inne sposoby na to, by zapewnić sobie i swojemu facetowi życie w luksusach. A jak zwiewał (wielokrotnie!) z więzienia – to trzeba zobaczyć. Choć warto o tym też przeczytać, bo w filmie nie wszystkie numery dało się pokazać.