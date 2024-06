To nie jest typowy film o mutantach. "Królestwo zwierząt" Thomasa Cailleya stawia ważne pytania

François i Émile stoją w korku. Idealny moment na dyskusję ojca z synem o człowieczeństwie, przetworzonym jedzeniu i szalonych czasach, w jakich przyszło im żyć. Kłótnię rodzica z nastolatkiem przerywają niepokojące odgłosy z karetki. Nagle z ambulansu wydostaje się człowiek-ptak z zabandażowaną twarzą. Stworzenie wywołuje niepokój wśród kierowców i ucieka medykom. Ten efektowny początek przypomina wstęp do typowego filmu o mutantach, które terroryzują ludzkość. "Królestwo zwierząt" to jednak zupełnie inna historia. Po tym incydencie bohaterowie szybko przechodzą do porządku dziennego i udają się do kliniki, w której przebywa żona Fraçois, matka Émile’a. Lana również jest dotknięta mutacją, która pozostaje zagadką dla naukowców. Kobieta – podobnie jak inni zarażeni – ma zostać przeniesiona do specjalnego centrum na prowincji. Rodzina postanawia przeprowadzić się do małego miasteczka na południu Francji, by być blisko niej. Gdy podczas transportu dochodzi do wypadku, Lana chowa się w puszczy.