Z pompą o mediach i starzeniu się. Oglądacie "Substancję" na własne ryzyko [RECENZJA]

W swoje 50. urodziny Elizabeth Sparkle przymusowo przechodzi na emeryturę. Teraz może całymi dniami podziwiać panoramę Los Angeles przez przeszklone ściany swojego luksusowego apartamentu na wzgórzu, popijać martini i oglądać swoje zdjęcia z czasów świetności. Nie brzmi jak ubaw? Całą młodość ciężko pracowała, by zostać gwiazdą fitnessu z własnym treningowym formatem telewizyjnym rodem z lat 80. Choć nadal imponuje formą i mnóstwo kobiet mogłoby jej zazdrościć urody, słyszy, że jest za stara. Mówi to jej szef stacji Harvey, miłośnik cygar i krewetek w sosie tysiąca wysp, dla którego pięć przysiadów byłoby wyzwaniem. Gdy Elizabeth dowiaduje się, że może być młodszą i piękniejszą wersją siebie, wstrzykuje sobie tajemniczą Substancję. Efekt jest makabryczny, szalony i napompowany do granic – tak jak najnowszy film Coralie Fargeat ("Zemsta"). Francuska reżyserka nakręciła groteskowe dzieło o tym, co z wizerunkiem kobiet robią media oraz o tłumieniu przemijania. Dostaliśmy współczesną wariację na temat "Portretu Doriana Graya".