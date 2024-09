Porzuciła Hollywood u szczytu sławy. 119 lat temu urodziła się Greta Garbo

Hollywoodzki debiut Grety Garbo – "Słowik hiszpański" (1926) – reżyserował Monta Bell, mimo domagania się przez gwiazdę angażu Stillera. Ten przeżywał chwile kryzysu w wytwórni MGM, która stawiała na kasowość, a nie reprezentowaną przez Stillera artystyczną, europejską wizję X Muzy. Wkrótce jego kariera poważnie się załamała. Został zmuszony wrócić do Szwecji, jednak ojczyzna również spisała go na straty. Żył na skraju bankructwa do 1928 roku, kiedy to zmarł niespodziewanie, trzymając w dłoni fotografię Grety Garbo. Aktorka nigdy nie przestała go opłakiwać, w kolejnych latach oddając się jego pamięci.