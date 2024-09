Sophia Loren kończy 90 lat. Niegdyś jej małżeństwo potępił Watykan

"Grożono mi ekskomuniką i ogniem piekielnym, i to z jakiego powodu? Zakochałam się w mężczyźnie, którego małżeństwo nie istniało już od dłuższego czasu. Chciałam zostać jego żoną i matką jego dzieci. Zrobiliśmy wszystko, by zalegalizować nasz związek, ale nazwano nas grzesznikami" – wspominała na łamach "Vanity Fair" Sophia Loren. Z żalem dodawała: "Powinniśmy cieszyć się naszym miesiącem miodowym, ale jedyne, co pamiętam, to że całymi godzinami płakałam".