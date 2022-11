Sam Mendes dla WP: "Dla mnie filmy były ucieczką od nieszczęśliwego dzieciństwa"

Sam Mendes: Moja miłość do kina polega bardziej na miłości do opowiadania historii. Gdy byłem dzieckiem, uwielbiałem słuchać różnych opowieści. Zawsze też chciałem być tą osobą w gronie bliskich, która opowiada. Tata miał mnóstwo nagrań ze mną. Uwielbiałem to uczucie przyciągania ludzi do siebie dobrą historią, zaciekawiania ich tym, co mówię. Jako dziecko nie sądziłem jednak, że będę kiedyś robił filmy. Kino to po prostu było miejsce, do którego chodziło się z rodzicami. Duża zmiana nastąpiła, gdy byłem na studiach i zdałem sobie sprawę, że może mógłbym spróbować zrobić film. Pokochałem "Paris, Texas", "W zakolu rzeki", "Repo Man", ale nie było łatwo wejść w ten świat filmowców.