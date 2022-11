Baz Luhrmann dla WP: "Elvis" to moje dziecko, które prawie umarło

Baz: Zanim jeszcze ruszyły jakiekolwiek przygotowania. Jeśli porównamy przygotowania do tego filmu do planowania dużej imprezy, to Mandy jest matką chrzestną tego projektu. Ale prawda jest taka, że impreza to tylko taka fasada. Szaleństwo i zabawa to tylko trik, który miał przyciągnąć widzów do kina. Najważniejsze było to, że gdy już znajdą się w sali kinowej, wciągamy ich na emocjonalny rollercoaster, by poznali tragiczne losy tej pięknej duszy, jaką był Elvis i tragiczne losy Ameryki tamtych czasów.