"Imperium światła". Wizualny majstersztyk, od którego nie da się oderwać wzroku

Sam Mendes otwarcie przyznaje, że "Imperium światła" to nie tylko list miłosny do kina - do tych sal projekcyjnych z duszą, i do ludzi, którzy pracują w kulisach. To przede wszystkim historia kobiety, która zmaga się z chorobą psychiczną. Historia, którą zainspirowały przeżycia matki reżysera. Nikt nie wie, jak jej pomóc. Nikt nie chce za bardzo o tym rozmawiać - w końcu zdrowie psychiczne to temat tabu. A Hilary przechodzi od szczęścia do manii w niespodziewanych momentach.