Streaming stłamsił film. "Godzilla vs. Kong" ponosi klęskę w polskich kinach

Warto podkreślić, że "Godzilla vs. Kong" dużą popularnością cieszy się nie tylko w takich miejscach na świecie, w których pandemia została skutecznie stłumiona, ale także w krajach, w których instytucje kultury i rozrywki dopiero budzą się do życia. Do tej pory produkcja wytwórnia Warner Bros. zarobiła w kinach 438 mln dol. Żaden inny hollywoodzki tytuł, który trafił na duży ekran w 2020 i 2021 roku nie zebrał większych pieniędzy. Drugi w zestawieniu "Bad Boy for Life" był rozpowszechniany jeszcze przed wybuchem pandemii (426,6 mln dol.). Trzecie miejsce zajmuje "Tenet" (363,7 mln dol. wpływów).