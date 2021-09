"Synthol". Posmaruj mnie, mamo. Takiej historii o kulturystach jeszcze nie widzieliście

Marzenie o idealnym ciele ma Eryk. Jest chłopakiem – co tu dużo pisać - bez charakteru. Więcej ma go jego mama, grana przez Iwonę Bielską. Kibicuje synowi, podziwia jego delikatnie wyrzeźbione ciało, niańczy go i pomaga pisać SMS-y do dziewczyn, z którymi Eryk nieudolnie flirtuje w mediach społecznościowych. Erykowi marzy się wygrana w zawodach dla kulturystów i każdą wolną chwilę wykorzystuje na treningi. Właściwie wszystko sprowadza się do zawodów. Nawet dziewczyny szuka przede wszystkim po to, by miał go kto wysmarować olejem przed wyjściem na scenę.