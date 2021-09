"Hiacynt". Netflix zrealizował film o niesławnej akcji Kiszczaka

"Hiacynt" miał premierę na MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Powalczy także o nagrody w Konkursie Głównym FPFF w Gdyni. Jednak do szerokiej dystrybucji kinowej nie trafi. Jest to bowiem film realizowany dla Netfliksa. Na platformie streamingowej "Hiacynt" będzie miał premierę 13 października.