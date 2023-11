Szef HBO przeprasza za "bardzo głupi pomysł". Myślał, że się nie wyda

To właśnie Temori pokazał dowody na to, że Bloys odgryzał się krytykom takich magazynów jak "Vulture" (część "New York Magazine") czy "Rolling Stone", gdy ci publikowali niepochlebne opinie o produkcjach HBO, np. "Perry Mason" czy "Nierealne". Istnieje również podejrzenie, że Bloys odpowiada za komentarze pojawiające się pod recenzjami, gdzie anonimowy internauta uderza w krytyków i wychwala prezesa HBO.