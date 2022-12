Sztuka coraz bardziej dostępna – teatr online na DRAMOX.PL

Czy teatr online ma sens?

Doświadczeni teatromani na pewno będą się wahać, odpowiadając na pytanie. Wszystko zależy jednak od okoliczności. Nie da się ukryć, że w wielu wypadkach wizyta w teatrze, czy to lokalnym, czy to na drugim końcu Polski, jest ekonomicznym wyzwaniem. A co, jeśli obejrzana sztuka nie spełni oczekiwań? Pieniądze stracone bezpowrotnie, a w sercu widza zawód. Dlatego też teatr online na platformie jest poniekąd miejscem, gdzie można znaleźć odpowiedź na dylemat – warto czy nie warto? Za cenę 39,90 zł miesięcznie można się przekonać samemu, oglądając doskonałej jakości wideorejestracje spektakli na platformie Dramox, a następnie wybrać się – bądź nie – do teatru na żywo.