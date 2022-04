Tak powstał fake news. Historia "walk" Stevena Seagala w Ukrainie

Sensacyjna wiadomość lotem błyskawicy obiegła świat, choć jeszcze tego samego dnia została zdementowana. Okazało się, że hollywoodzki gwiazdor przebywa w Dubaju, zaś zdjęcie było jedynie kadrem z fabularnego filmu, który realizowany był w 2016 r. Joe Rogan, pod naciskiem opinii publicznej, krytykującej go za brak umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, usunął fałszywą informację, wyjaśniając przy tym: "Usunąłem mój wcześniejszy post o Stevenie Seagalu przebywającym w Ukrainie, ponieważ była to parodia, ale szczerze mówiąc, nikt nie byłoby zaskoczony, gdyby to była prawda".