Teresa Szmigielówna. Miała wielką urodę i jeszcze większego pecha. Skandal wokół jej męża złamał jej karierę

Prawie lekarka

Teresa Szmigielówna zdecydowała się na aktorstwo wbrew woli rodziców. Jej ojciec uważał, że jest zbyt delikatna i wrażliwa, żeby próbować sił w świecie artystycznym. Początkowo chyba sama w to wierzyła, bo poszła do liceum medycznego i przygotowywała się do zdawania na studia medyczne.