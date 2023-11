"To był dla mnie cios". Katarzyna Figura wspomina karierę w USA

Kariera polskich aktorów w Hollywood to temat, który rozgrzewa wyobraźnie fanów, ale i bywa powodem do szykan. Utarło się przekonanie, że nasze gwiazdy obstawiają małe rólki Rosjan czy osób z Europy Wschodniej. Choć w ostatnich latach znacznie się to zmienia za sprawą działań m.in. Joanny Kulig czy Piotra Adamczyka, jedną z pionierek podboju Hollywood przez Polaków była Katarzyna Figura.