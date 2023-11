"Pierwszy gol". Byli najgorszą drużyną świata. Niesamowite, co stało się potem

Jeśli tak jak ja nie jesteście fanami tego sportu, którego rozgrywki was nudzą, a pensje piłkarzy wprawiają w osłupienie, z pewnością na "Pierwszym golu" będziecie się dobrze bawić. Zwłaszcza na pierwszej połowie, gdy przedstawiane są przyczyny wiecznej porażki Samoańczyków. Piłkarze nie mają podstawowych umiejętności i dyscypliny, ale nie można odmówić im determinacji. Głęboko wierzą, że piłka ma być zabawą, zero stresu i presji. Aż do pojawienia się wybuchowego trenera Thomasa Rongena (Michael Fassbender), który został zesłany na blisko 60 tys. wyspę na Pacyfiku poniekąd za karę.