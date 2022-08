Ukraińcy zrozumieli, na co stać Rosję. I to był początek wielkiej rzeczy

PR: My jako reżyserzy szukaliśmy klucza do opowieści o tych młodych ludziach z perspektywy 2019 roku. Stwierdziliśmy, że deski teatru będą dobrą płaszczyzną do powrotu do tamtych emocji i przemienienia ich w coś wartościowego. Nie chcieliśmy, żeby to były tylko suche wywiady, lecz pewien psychologiczny proces. Dla większości naszych bohaterów była to okazja do otwarcia starych ran, po to, aby mogły się zabliźnić. Jedną z osób, która wykonała nad sobą największą pracę, był Sławik.