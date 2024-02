Uwaga: hit Netfliksa. Omijać z daleka, film "Zapadlisko" to katastrofa

Szefowie największej platformy streamingowej dobrze wiedzą, co widzowie lubią oglądać. Nie może być inaczej, skoro na całym świecie mają w kieszeni blisko 250 mln użytkowników. Filmy katastroficzne należą do gatunku, który zawsze zaciekawi widzów. Nawet, jeśli jest to produkt tak katastrofalny, jak "Zapadlisko".