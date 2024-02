Wzruszająca walentynka. Uważał, że nikt nie będzie po nim płakał

Reżyserzy przestali go dostrzegać. W końcu wraz z żoną zdecydował się wyjechać do Australii. Agnieszka Fitkau-Perepeczko otrzymała tam kontrakt jako modelka. Na południowej półkuli aktor przebywał z przerwami do upadku "komuny". Nie mógł się realizować w swoim zawodzie i zaczął zajadać smutki. Kiedy wrócił do Polski, był już panem w średnim wieku z dużą nadwagą.