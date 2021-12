W katolickiej szkole doznał traumy. Nakręcił nagradzany film, którego nie chcą w Polsce

- W pewnym momencie moi rodzice przepisali mnie do katolickiej szkoły dla chłopców. Spędziłem w niej rok. Tam po raz pierwszy zobaczyłem, że w naszym życiu społecznym istnieje system, pewna matryca, którą wpaja się do głowy uprzywilejowanym dzieciakom. Wmawia się im, że to one będą miały w przyszłości władzę, przez co one są przekonane, że są lepsze od innych. Pobyt tam był dla mnie bardzo ciężkim czasem, bo miałem zupełnie inne spojrzenie na świat i rzeczywistość. Po wielu latach stwierdziłem, że chcę zrobić film o tym, jak się wtedy czułem. Moja perspektywa teraz, jako osoby dorosłej, zmieniła się. Dostrzegam nierówności społeczne, napięcia na tle etnicznym i religijnym. I rozumiem, skąd one się biorą - dodaje.