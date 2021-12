To już pewne. "Dziewczyny z Dubaju" największym polskim przebojem 2021 r.

Sukces "Dziewczyn z Dubaju" podczas premierowego weekendu można było tłumaczyć "aferami" wokół produkcji, sądowymi pozwami, groźbami celebrytów, rozwodem i medialnymi kłótniami pomiędzy Dodą a Emilem Stępniem. Nie przyćmiły one premiery filmu, wręcz przeciwnie. Nakręciły marketing. Jednak taki szum medialny ma w sobie tyle paliwa, że starcza go jedynie na pierwszy weekend lub tydzień. Tymczasem "Dziewczyny z Dubaju" wciąż cieszą się dużą popularnością i najwyraźniej mają do zaoferowania coś więcej niż tylko tanią sensację.