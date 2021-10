"Wesele": film potrzebny, ale nieudany [RECENZJA]

W 2012 r. Władysław Pasikowski nakręcił "Pokłosie". To historia dwóch braci, którzy próbując rozwikłać tajemnicę sprzed lat, stają w konflikcie ze wszystkimi mieszkańcami wsi. Bowiem to, co odkrywają, dotyczy właśnie pogromu Żydów. Wcielający się w główną rolę Maciej Stuhr do dziś nosi w naszym kraju łatkę "naczelnego Żyda", a tym samym "wroga narodu polskiego". Okazuje się więc, że w Polsce antysemityzm ma się świetnie. Dlatego o Jedwabnem mówić trzeba. Bo niestety nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której historia się powtarza.