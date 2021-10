"Wesele" nawiązuje do konferencji ministrów? Arkadiusz Jakubik komentuje

Nikt nie powinien mieć większych złudzeń co do tego, że "Wesele" będzie szeroko komentowanym filmem, jak zresztą niemal każdy obraz w reżyserii Smarzowskiego. Przypomnijmy, że poprzednie dzieło reżysera "Kler" obejrzało ponad 5 mln widzów. Arkadiusz Jakubik szczególnie liczy na to, że młode pokolenie chętnie wybierze się do kin na "Wesele", ale też przejmie pałeczkę w decydowaniu o przyszłości Polski.