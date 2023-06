Weszła z kamerą do nowicjatu Zakonu Jezuitów. Pokazała, jak wygląda od środka

Co kieruje młodymi chłopakami, którzy decydują się poświęcić swoje życie Bogu? Bardzo rzadko się zdarza, by ktoś mógł wejść do zakonu czy do seminarium z kamerą. Raz na jakiś czas filmowcom udaje się przekonać duchownych, by pozwolili nagrywać. Dobrym przykładem był film dokumentalny "Siostry", w którym Michał Hytroś wszedł z kamerami do zamkniętego klasztoru Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach (wideo poniżej). Tym razem w kinach można obejrzeć "Głos". Dominika Montean-Pańków pokazała, jak wygląda nowicjat Zakonu Jezuitów.