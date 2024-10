Widzowie nie pozwolili mu zejść ze sceny. Zrobił to tylko dla Polaków

W maju 1994 roku, w wieku 30 lat, gitarzysta dostał ostrego zapalenia trzustki, w wyniku którego narząd "spuchł do rozmiarów piłki do nogi" i pękł, przez co muzyk doznał wewnętrznych oparzeń trzeciego stopnia. Lekarze ostrzegali, że jeśli nie przestanie pić, umrze w ciągu miesiąca. "Już wcześniej próbowałem walczyć z uzależnieniem, więc widziałem jak to wygląda. Moja droga do trzeźwości trwała dłużej niż miesiąc, a później musiałem jeszcze odnaleźć się w życiu jako osoba trzeźwa. Co też zajęło mi trochę czasu" – wspominał Duff.