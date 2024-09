Największa w Polsce hala była za mała. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Fani mogą spodziewać się ulubionych utworów oraz hitów z jego najnowszego albumu "Everything I Thought It Was", takich jak: "Drown" i "Selfish". "Selfish" był pierwszym zwiastunem solowej muzyki Justina od czasu jego albumu "Man Of The Woods" z 2018 roku. Został napisany przez Timberlake'a, Louisa Bella (Taylor Swift, Post Malone), Cirkuta (Maroon 5, The Weeknd), Therona Thomasa i Amy Allen. Szósty album studyjny Justina, "Everything I Thought It Was", jest dostępny na wszystkich platformach.