"Wielki strach": przerażający dokument o zbrodniach Polaków. "Ten film powinniśmy obejrzeć wszyscy"

Tomasz Raczek by jednym z jurorów zakończonego niedawno festiwalu w Radomiu , który miał już swoją 13. edycję. Poza znanym krytykiem o zwycięstwie 28-minutowego dokumentu zadecydowali także zasiadający razem z nim: Anna Mucha , Marta Habior czy Małgorzata Potocka . "Wielki strach", zdaniem oceniających, był najlepszym filmem tegorocznej edycji. Tomasz Raczek, który poświęcił obrazowi Pawliny Carlucci-Sforzy sporo miejsca w swoich mediach społecznościowych, nie kryje faktu, jak mocny jest to obraz i jak wielkie zrobił na nim wrażenie. "Ten film powinniśmy obejrzeć wszyscy" - przekonuje na Instagramie, choć jego tematyka do łatwych nie należy.

"(...) W lesie koło Przeworska na Podkarpaciu zatrzymywano pociągi z wracającymi do domów w okolicznych wioskach ludźmi: wyciągano ich z wagonów, obrabowywano, rozbierano do naga i wieszano na drzewach. Ten las jęczał, płakał i wył z bólu a okoliczni mieszkańcy milczeli. To nie była jedna noc zbrodni, ani dwie noce, ani trzy. To trwało aż do lat 50.! Wielki strach paraliżował świadków aż do dzisiaj" - opisuje pokrótce dokumentu juror festiwalu.