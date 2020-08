Laureaci 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO

po obejrzeniu 20 filmów konkursowych postanowiło przyznać Grand Prix Konkursu Głównego – Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia pana Radosława Witkowskiego w wysokości 10.000 PLN oraz statuetkę ZŁOTEGO ŁUCZNIKA Pawlinie Carlucci Sforzy za film „WIELKI STRACH” (prod. Studio Munka-SFP). Nagrodę specjalną ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w wysokości 2.000 PLN otrzymała Katarzyna Warzecha za film „WE HAVE ONE HEART” (prod. Studio Munka-SFP).

• w kategorii „Najlepsza Reżyseria”: Katarzyna Warzecha za film „WE HAVE ONE HEART“,

• w kategorii „Najlepszy Scenariusz”: Olga Bołądź, Magdalena Lamparska, Julita Olszewska, Jowita Radzińska za film „ALICJA I ŻABKA”, reż. Olga Bołądź,

• w kategorii „Najlepsze Zdjęcia”: Kajetan Plis za film: „NOAMIA”, reż. Antonio Galdamez,

• w kategorii „Najlepszy Montaż”: Tomasz Kolak za film „NOAMIA”, reż. Antonio Galdamez,

• w kategorii „Najlepsza Aktorka”: Daria Polunina za film „MASZA”, reż. Krzysztof Chodorowski,

• w kategorii „Najlepszy Aktor”: Daniel Namiotko za film „NOAMIA”, reż. Antonio Galdamez,

• w kategorii „Najlepszy Film Dokumentalny”: „JULIA NAD MORZEM”, reż. Mariusz Rusiński,

• w kategorii „Najlepszy Film Animowany”: „WE HAVE ONE HEART”, reż. Katarzyna Warzecha.