Przekazał smutną informację. Zmarła jego mama, świadek Powstania

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 17 lat. - To były wakacje, więc byłam wtedy u rodziców na Pradze. Syn naszej sąsiadki, a mój kolega, przyszedł razem z ojcem pożegnać się. Powstanie na Pradze trwało niecały tydzień. Musieli szybko zakończyć działania. Warszawa walczyła 63 dni. Nikt nie myślał, że to tak długo potrwa. Wszyscy nastawieni byli najwyżej na tydzień.

Krystyna w "Kultowych rozmowach" przyznała, że chciała dołączyć do walczących, ale dzielił ich most strzeżony przez okupantów. Na drugą stronę Warszawy dostała się już po Powstaniu. - Obrazu, który wtedy zobaczyłam, do śmierci nie zapomnę. To było wielkie morze gruzu. Wśród tego gruzu był zwalony pomnik Chrystusa Króla z krzyżem na ramieniu. Nigdy nie myślałam, że Warszawa po tym odżyje - opowiadała.