Wielkie rozczarowanie. Nieudany powrót hollywoodzkich produkcji do kin

W Chinach "Wonder Woman 1984" podczas premierowego weekendu zarobił jedynie 18,3 mln dol. Wytwórnia Warner Bros. liczyła, że sequel osiągnie rezultat na poziomie pierwszej części filmu, która przed trzema laty zgarnęła na starcie 38 mln dol. W sumie za Wielkim Murem "Wonder Woman" przyniósł wpływy w wysokości 90 mln dol.

Warto zauważyć, że "Wonder Woman 1984" w obu azjatyckich krajach zaprezentował się dużo słabiej niż poprzednia wysokobudżetowa hollywoodzka produkcja, którą wytypowano do zmierzenia się z pandemią koronawirusa. "Tenet" (wprowadzony do kin na początku września) w Chinach zarobił na starcie niemal 30 mln dol., zaś w Japonii około 5 mln dol.

Przy okazji premiery "Wonder Woman 1984" dowiadujemy się gdzie jeszcze (albo już) widzowie mogą oglądać filmy w kinach. Najwięcej multipleksów otwartych jest oczywiście w Chinach (niestety brak dokładnych danych). W Brazylii ekranizacja komiksu wyświetlana była w 1 812 kinach (co akurat nie oznacza, że tam pandemii nie ma...), w Hiszpanii w 813 kinach, w Japonii w 736 kinach, w Wielkiej Brytanii w 615 kinach, w Tajlandii w 602 kinach, w Tajwanie w 369 kinach.

Premiera "Wonder Woman 1984" w Stanach Zjednoczonych planowana jest na 25 grudnia. Ekranizacja komiksu pojawi się wówczas w tych nielicznych kinach, które wciąż są otwarte (głównie typu IMAX) oraz, a właściwie przede wszystkim, na internetowej platformie HBO Max. W dobie pandemii ma być to podstawowe źródło dochodu dla wielu prestiżowych hollywoodzkich produkcji. W najbliższym czasie koncern WarnerMedia ma tam udostępnić takie tytuły, jak "Diuna", "Matrix 4" czy "Godzilla vs. Kong". Miesięczny koszt abonamentu w Stanach to 15,99 dol.