Przełomowa decyzja Warner Bros. "Wonder Woman 1984" w kinach i online

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami plany branży filmowej. Prace na planach seriali i filmów początkowo zostały wstrzymane, teraz odbywają się według zasad reżimu sanitarnego. Zamknięcie kin na całym świecie spowodowało, że dystrybutorzy filmowi przekładali premiery najbardziej wyczekiwanych premier. Wśród nich znalazła się kolejna część przygód Jamesa Bonda, Batmana czy "Wonder Woman 1984".

Ten ostatni tytuł początkowo miał trafić do kin na początku maja. Z uwagi na ówczesne zamknięcie kin w USA, Chinach i wielu innych krajach, studio Warnes Bros. odpowiedzialne za produkcję, zdecydowało o przesunięciu premiery na 25 grudnia. Wielu kinomanów zastanawiało się, czy data pierwszych pokazów filmu ponownie zostanie odroczona. Ku ich uciesze, tak się nie stanie.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Warner Bros. poinformowało, że "Wonder Woman 1984" 25 grudnia trafi jednocześnie do kin oraz na platformę HBO Max. Jednak w krajach, gdzie nowy serwis streamingowy nie jest jeszcze dostępny np. w Polsce, film może pojawić się w kinach już 16 grudnia. O ile kina w poszczególnych państwach będą wtedy otwarte.

Twórcom sequelu Wonder Woman zależy na tym, aby widzowie zobaczyli ich produkcję na wielkim ekranie. Dlatego reżysera Patty Jenkins zachęca fanów, aby w razie możliwości wybierali kina.

"Oglądajcie w kinach, w których jest to bezpieczne i doceńcie świetną pracę, którą kina wykonały, aby to umożliwić. Można też skorzystać z bezpiecznego dostępu do filmu w domu na HBO MAX" - napisała na Twitterze.