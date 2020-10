"Bond", "Diuna", "Batman"... - premiery odroczone, Hollywood kapituluje

"Nie czas umierać". Oficjalny zwiastun filmu

Wytwórnia Warner Bros. zdecydowała, że opóźni premierę filmu aż o 8 miesięcy . Nowa data to 1 października 2021 roku. Ten termin zarezerwowany był dla innej produkcji Warnera - "The Batman" - dla której trzeba było znaleźć nowy termin. Ostatecznie obraz z Robertem Pattinsonem pojawi się w kinach dopiero 4 marca 2022 roku . Oczywiście, jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje.

De facto Warner Bros. przesunął o kilka miesięcy datę premiery wszystkich komiksowych produkcji, nad którymi studio obecnie pracuje: "The Flash" (z 3 czerwca 2022 r. na 4 listopada 2022 r.), "Shazam! Fury off the Gods" (z 4 listopada 2022 r. na 2 czerwca 2023 r.) oraz "Black Adam" (nie podano nowej daty). Niespodziewanie na tych roszadach skorzystali fani "Matrixa". Czwarta część kultowej serii ma trafić do kin o 3 miesiące wcześniej (22 grudnia 2021 r.), niż pierwotnie planowano.