Wybrano najgorszy film 2022 roku. Przesunął granice

Koniec roku to oczywiście czas podsumowań. Amerykański portal Metacritic, który zbiera recenzje filmów z całego świata, ogłosił właśnie, że najgorszą produkcją 2022 roku był obraz Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa "365 dni: Ten dzień". Wątpliwej wagi wyróżnienie trafiło więc do Polski i do Netfliksa, dla którego film został zrealizowany.