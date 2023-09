Wyjątkowa rola Leny Góry. "Imago" trafił na podatny grunt

Przez pierwszą połowę "Imago" nie sposób oderwać się od zagadkowej postaci, która swoją charyzmą przyciąga podobnych do niej "dziwaków". Zresztą to coś, co Lena Góra musiała odziedziczyć, bo już swoimi rolami w "Roving Woman" czy "Nocy w przedszkolu" udowodniła, że ma magnetyczną siłę. Grana przez nią bohaterka jest inna, jednocześnie samoświadoma swej unikalności, o czym świadczą momenty, w których przekłada jeden wiszący złoty kolczyk z lewego ucha na prawe, tak by zaakcentować zmianę swojego stanu, a właściwie dokonać wyboru, jaką Elą vel. Malwiną chce teraz być.