Podróż do wnętrza siebie. Lena Góra o roli w filmie "Roving Woman"

Dobre spostrzeżenie. Sara próbuje sobie z tym odrzuceniem radzić na różne sposoby. Niektóre kobiety po rozstaniu koloryzują rzeczywistość, koją się przez wyparcie. Inne czują potrzebę dowalenia byłemu partnerowi poprzez opowiadanie na jego temat bajek. Osobiście mogę przyznać, że nigdy nie zdarzyło mi się nic trudniejszego niż rozpad związku. To jest zawsze bardzo trudne do przejścia – zwłaszcza jeśli ktoś zostawi ciebie, to wraz z relacją burzy się cały świat, który budowałaś razem z nim, w oparciu o niego, o "was". Myślę, że w takich sytuacjach uruchamia się bardzo wiele mechanizmów obronnych – włącznie z zaprzeczaniem i mówieniem o nim różnych niestworzonych rzeczy. Ale najważniejsze jest to, że Sara nie błaga swojego faceta o powrót, nie pada przed nim na kolana, tylko postanawia po prostu zostawić go w cholerę i iść przed siebie, choć nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że to najlepsza możliwa decyzja. Kiedy ja w swoim życiu mówiłam sobie: "Basta!" i robiłam odważny krok w nieznane, świat się przede mną otwierał w niesamowity sposób. Często po latach myślę sobie: "Boże, gdyby to się nie skończyło, ominęłoby mnie tak wiele rzeczy". Tak to działa, tylko trzeba się odbić i polecieć.