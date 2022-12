Czarna komedia? Po obejrzeniu "Nocy w przedszkolu" niejednemu rodzicowi stanie gula w gardle

Jednak pod warstwą konfliktu napędzającego akcję kryje się sporo celnych spostrzeżeń o problemach i lękach, z jakimi mierzą się matki i ojcowie. Każdy chce być rodzicem idealnym, ale wielu gubi się w gąszczu porad "ekspertów", znajomych czy własnych rodziców. W filmie burzy się posąg heroiny, czyli samotnej matki czy rodzica w pełni oddanego dziecku, a tym samym tracącego własną tożsamość. Na pierwszy plan wysuwa się nieustające poczucie winy i wstyd bohaterów za to, że popełniają błędy oraz wątpliwości, czy dorośli do roli rodzica. "Kim ja jestem, żeby je życia uczyć?" - mówi jedna z postaci filmu Netfliksa i jest to pytanie, które wielu widzom w podobnej sytuacji może dźwięczeć w uszach jeszcze długo po seansie.