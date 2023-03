"Wyrwę" Bartosza Konopki ogląda się bez bólu. Ale czy to nie za mało?

Ale Konopka wyczytał w powieści Chmielarza coś, co na kartach powieści nie jest oczywiste. To humor, który w interpretacji Tomasza Kota i Grzagorza Damięckiego świetnie działa na ekranie. Choć fani thrillerów, którzy po zwiastunie liczyli na "polskiego Davida Finchera", mogą się nie zgodzić, ten humor stanowi jeden z ciekawszych elementów filmowej "Wyrwy". Dzięki niemu film spuszcza z tonu i rezygnuje z nadętej formy, pozwalając widzowi gładko i przyjemnie przejść przez tę historię. Ale czy to nie za mało?