Z dużej chmury mały deszcz. Na ten film wydano prawie 200 mln dolarów

"Black Adam", zdaniem jego twórców, miał zmienić porządek i hierarchię w filmowym uniwersum DC Comics. Bohater grany przez Johnsona jest bowiem postacią obdarzoną takimi samymi mocami co Superman. Ponadto, w założeniu może być zarówno herosem, jak i złoczyńcą. Black Adam nie wywrócił jednak komiksowego uniwersum do góry nogami. Co więcej, zdaniem recenzentów, którzy nisko oceniają film, uczynił go jeszcze bardziej infantylnym i archaicznym.