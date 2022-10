Tandetna superprodukcja. Widzowie śmieją się z kinowego hitu

W rosyjskim opisie filmu możemy przeczytać, że jego fabuła inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami z drugiej połowy XV wieku. Historyczna kronika odnotowała, że w 1951 r. wielki książę moskiewski Wasyl II Ślepy wysłał swojego syna i następcę do Parmy. Ale nie tego miasta we Włoszech (wówczas wchodzącego zapewne w skład księstwa należącego do papieża), lecz dzikiej, niebezpiecznej i nieokiełznanej krainy leżącej po zachodniej, z perspektywy Moskwy, stronie Uralu.