Ponad 100 tys. widzów. Niespodziewany hit w polskich kinach

"Black Adam" jest ekranizacją komiksu, która zdaniem jej twórców, ma zmienić porządek i hierarchię w filmowym uniwersum DC Comics. Bohater grany przez Dwayne'a Johnsona jest bowiem obdarzony takimi samymi mocami co Superman. Jednocześnie do komiksowego świata wkracza postać, która go zakłóca, ponieważ sama może wybrać, czy chce być herosem, czy złoczyńcą.