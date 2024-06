Zastawił dom i wyłożył 38 mln dolarów. Kevin Costner opowiada, jak zrobił swoje opus magnum

Uczyli się języka Apaczów

Sienna Miller wciela się we Frances Kittredge. To ona w pierwszych kilkunastu minutach filmu musi uciekać przed rzezią na białych osadnikach. - Moja bohaterka jest niezwykle dzielna i wytrwała, ale w tym koszmarze myśli przytomnie, by znaleźć kompromis między potrzebami córki, a swoimi. Musi być waleczna w takim momencie życia. Więc granie tej postaci było ekscytujące. No i gdy dzwoni do ciebie Kevin Costner i pyta, czy przyjedziesz zagrać w westernie, to odkładasz słuchawkę i biegniesz - mówi gwiazda.