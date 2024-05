Dziesięciominutowa owacja na stojąco. "Jacy dobrzy z was ludzie"

Kevin Costner powrócił do gatunku, który przyniósł mu sławę i Oscary. Twórca "Tańczącego z wilkami" zaprezentował w Cannes epickie dzieło zatytułowane "Horizon: An American Saga". W kinach będzie je można oglądać w dwóch częściach. Premiera "Horyzont. Rozdział 1" została zaplanowana w Polsce na 28 czerwca, 16 sierpnia pojawi się "Horyzont. Rozdział 2". Ale to nie wszystko.