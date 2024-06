Gwiazdor powoli wymięka. Zastawił dom, wydał miliony

Wygląda na to, że w tej niepewnej sytuacji Kevin Costner postanowił się zabezpieczyć i powrócić do obsady serialu "Yellowstone". Powodów jego konfliktu z producentami największego przeboju platform Paramount+ i SkyShowtime było kilka. Przypomnijmy, że gwiazdor odszedł po nakręceniu połowy zdjęć do piątego sezonu.