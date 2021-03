Żebrowski też zabrał głos ws. fuksówki. Przeżył coś, co opisała "Wyborcza"

Pod postem internauci podziękowali aktorowi za jego słowa. "Panie Michale, dziękuję za te słowa! Jakże prawdziwe! Z własnego doświadczenia wiem, że taki protest pomaga w życiu. Bardzo", "W tym, co pan napisał, najbardziej podoba mi się odwaga do powiedzenia 'basta'. Brawa", "Tak, to jest prawdziwe, co piszesz, prawdziwi wykładowcy potrafią zrozumieć młodych gniewnych" – skomentowali m.in.